Jadwal TV 5 Desember 2020, Hari Ini di NET TV, RCTI, SCTV, Trans 7, dan Trans TV

PIKIRAN RAKYAT - Selamat berakhir pekan! Jadwal TV hari ini, Sabtu 5 Desember 2020 memuat berbagai acara di beberapa stasiun televisi.

Sebagaimana umumnya, akhir pekan menjadi waktu yang cocok untuk menikmati waktu luang Anda bersama keluarga.

Untuk mengusir rasa bosan, tak ada salahnya menonton TV bersama orang-orang tersayang.

Baca Juga: Update Harga Emas Hari Ini 5 Desember 2020, Antam Satu Gram Rp877.000 di Pegadaian

Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan program favorit Anda dengan menyimak jadwal TV hari ini di NET TV, RCTI, SCTV, Trans 7, dan Trans TV.

Jadwal Acara NET TV

00:00 ONE Championship Warrior

01:00 The Comment

02:30 Nyonya Nunung

03:30 Jatanras

04:30 Muslim Travelers

05:00 Makan Malam Istimewa

06:00 Peta Jalan Pulang

07:00 Bukti Di Ujung Jari

08:30 Mr. Bean Animated

09:00 Potret Selebriti

Baca Juga: Kepala Mata-Mata AS: Tiongkok Lakukan Tes Biologis untuk Ciptakan Tentara Super

10:00 Retjeh

11:00 Teman Panji

11:30 Monk Little Dog

12:00 Lentera Indonesia

12:30 The Powerpuff Girls

13:00 Virus Penghisap Energi

14:00 Menghadapi Pertarungan Sulit

15:00 Diary Bahagia

16:00 The Return Of Superman

17:00 Keluarga Asik

18:00 Like It

19:00 Hercai

20:00 Indonesia's Next Top Model

21:00 Tawa-Tawa Santai

21:30 NET TV