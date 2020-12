Jadwal Acara TV 2 Desember 2020, Hari Ini di NET TV, TV ONE, RCTI, GTV, INEWS TV, dan TRANS7

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal TV hari ini, Rabu 2 Desember 2020 dengan berbagai program seru yang bisa menghibur Anda.

Jangan sampai lewatkan berbagai program acara yang sudah dikemas secara menarik oleh sejumlah stasiun, seperti NET TV, TV ONE, RCTI, GTV, INEWS TV, TRANS7, dan TRANSTV dalam jadwal TV pagi ini.

Sebagaimana diberitakan Mediapakuan.com sebelumnya dalam artikel "Jadwal TV Nasional Rabu, 2 Desember 2020: NET TV, TV ONE, RCTI, GTV, INEWS TV, TRANS7, dan TRANSTV", yuk simak jadwal lengkap TV hari ini, Rabu 2 Desember 2020, mulai dari NET TV, TV ONE, RCTI, GTV, INEWS TV, TRANS7, dan TRANSTV.

Jadwal Acara NET TV

05:00WIB Net. Family

06:00WIB Net. Family

07:00WIB Net. Family

08:30WIB Terjebak Di Lift Tua

10:00WIB Potret Selebriti

10:30WIB Ipop

11:00WIB Selamat Siang Indonesia

11:30WIB NET. Mania

13:00WIB NET. Mania

14:00WIB NET. Mania

15:00WIB Diary Bahagia

16:00WIB The Return Of Superman

17:00WIB Net. Drakor

18:00WIB In The Kost

19:00WIB NET. Turkish: Hercai

20:30WIB Tawa Tawa Santai