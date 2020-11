Reunian, Gisel sang Sinden Opera Van Java Bertahun Silam Ungkap Rasa Senang

PIKIRAN RAKYAT - Acara Opera Van Java salah satu acara komedi yang sempat ‘booming’ bertahun-tahun, dengan sejumlah komedian sebagai bintangnya.

Di antaranya Parto Patrio, Denny Cagur, Rina Nose, Anwar Sanjaya Pigano, Mpok Alpa, Ferdians Setiadi dan Billy Syahputra.

Namun acara OVJ ini sudah ada sejak tahun 2008 dan para pemain lama cukup berbeda dengan pemain baru yaitu Sule, Andre Taulany, Nunung, Olga Syahputra, Desta, Vincent Ryan Rompies, Uus, Wendy Cagur, Andhika Pratama, Adul, Caisar Putra Aditya, dan Azis Gagap.

Selain itu dalam OVJ ada formasi sinden yang diisi oleh Dewi Gita dan Gisella Anastasia.

OVJ formasi lama dan formasi baru pun, mengadakan reunian pada Sabtu, 28 November 2020 di stasiun televisi Trans 7.

Salah satu sinden OVJ Gisella Anastasia mengungkapkan kesenangannya dalam acara reuni tersebut melalui akun Instagramnya.

"@operavanjava reunian, Thank you for having me. Seneng bisa kangen-kangenan sama eteh @dewigita01," tulis Gisel, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @gisel_la.

Seperti yang diketahui bahwa Gisel dan Dewi Gita adalah sinden dari OVJ pada 11 tahun lalu.

Selain Gisel, Dewi Gita menulis ucapan terimakasih kepada kru OVJ melalui akun Instagramnya.



"Super thank you for both of you. Yang selalu berjuang untuk menghadirkan acara yang sudah sangat melegenda @operavanjava di Trans7. Semoga semangat tiada pudar untuk selalu menghadirkan sedikitnya ada bumbu budaya seni tradsional Indonesia yg saat ini sdh sangat ditinggalkan oleh pertelevisian Indonesia." tulis Dewi Gita melalui akun Instagramnya @dewigita01.