Jadwal TV 29 November 2020, Hari Ini di TV One, GTV, Trans TV dan NET TV

PIKIRAN RAKYAT - Selamat berakhir pekan! Jadwal TV hari ini, Minggu 29 November 2020 memuat berbagai acara di beberapa stasiun televisi.

Sebagaimana umumnya, akhir pekan menjadi momen yang cocok untuk menikmati waktu luang Anda bersama keluarga.

Agar terhindar dari rasa bosan, tak ada salahnya menonton TV bersama orang-orang tersayang.

Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan program favorit Anda dengan menyimak jadwal TV hari ini di TV One, GTV, NET TV dan Trans TV.

Jadwal Acara TV One

02.00 Apa Kabar Indonesia Malam

03.00 Kabar Utama

04.00 Assalamualaikun Nusantara

04.30 Kabar Pagi

06.00 Kabar Arena Pagi

06.30 Apa Kabar Indonesia Pagi Akhir Pekan

09.00 BEST WORLD BOXING

11.00 Indonesia Plus

11.30 Kabar Siang

12.30 Damai Indonesiaku

14.00 One Prix

14.30 Kabar Khusus

16.00 Buru Sergap

16.30 Kabar Petang

18.30 Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan

19.30 Indonesia Lawyes Club

22.00 Kabar Utama

23.00 One Pride Pro Never Quit Glory

Jadwal Acara GTV