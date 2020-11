8 Drama Korea yang Tayang Desember 2020, Dibintangi Ji Chang Wook hingga YoonA dan Lee Do Hyun

PIKIRAN RAKYAT - Menjelang bulan Desember, para penikmat drama Korea pastinya sudah tak sabar untuk menantikan drama-drama terbaru yang akan segera rilis di bulan Desember.

Judul-judul drama Korea yang akan tayang di bulan Desember ini pun kabarnya akan banyak dibintangi oleh aktor-aktor papan atas, yang pastinya tak luput dari perhatian para penikmat K-drama.

Dikutip dari beberapa sumber, berikut telah Pikiran-Rakyat.com rangkumkan 8 drama Korea terbaru yang mulai tayang pada Desember 2020 mendatang.

City Couple's Way of Love

Dibintangi oleh aktor tampan, Ji Chang Wook. Drama City Couple's Way of Love dikabarkan akan hadir pada 8 Desember mendatang.

Drama City Couple's Way of Love akan menceritakan tentang kehidupan percintaan anak muda di tengah kesibukannya mengejar karier di sebuah kota besar.

Nantinya, Ji Chang Wook akan berperan sebagai Park Jae Won yang berkarier sebagai seorang arsitek yang masih belum bisa bangkit dari kisah cinta masa lalunya.

Run On

Run On menceritakan kisah percintaan anak muda yang rumit, drama Run On akan dibintangi oleh Im Si Wan, Shin Se Kyung, Sooyoung, dan Kang Tae Oh.

Ki Sun Gyeom (Im Si Wan) merupakan mantan pelari cepat untuk tim nasional yang populer. Namun karena namanya terseret dalam kasus, ia terpaksa mengenyampingkan mimpinya menjadi atlet.