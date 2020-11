Duet Bareng Inul Daratista, Andhika Pratama Nyanyi Campur Sari Jelang 'The Next Didi Kempot'

PIKIRAN RAKYAT - Sosok Andhika Pratama yang populer sebagai host, muncul di akun Tiktok GTV. Bersama Inul Daratista, suami Ussy Sulistiawaty ini bergantian saling sahut menyanyikan lagu Pamer Bojo yang populer dibawakan mendiang Didi Kempot. Dengan mengenakan pakaian adat Jawa, Andhika begitu ekspresif menyanyikan lagu tersebut.

Aksi duet Andhika dan Inul ini dalam rangka menyambut program anyar GTV, yaitu The Next Didi Kempot. Di program tersebut, GTV mencari penyanyi campur sari dan pop Jawa yang diharapkan bisa meneruskan langkap Didi Kempot.

Di program yang tayang mulai Rabu, 2 Desember 2020, pukul 19.00 WIB, di GTV itu, Andhika Pratama akan bertindak selaku host bersama Irfan Hakim dan Sintya Marisca. Sementara itu, Inul Daratista akan menjadi salah satu juri yang menyeleksi ribuan talenta berbakat yang datang dari seluruh Indonesia. Inul menjadi juri bersama Via Vallen, Danang Pradana, Denny Caknan, dan Nur Bayan.

"Saya sengaja pakai baju adat Jawa, biar feel nyanyi campur sarinya dapat," kata Andhika, Jumat, 27 November 2020.

Dengan hadirnya tiga host dan lima juri berpengalaman, panggung The Next Didi Kempot dijamin akan menarik. Para juri yang memiliki jam terbang dan latar belakang yang berbeda-beda membuat ajang pencarian bakat ini akan semakin berwarna.

Penyanyi Inul Daratista dikenal telah menjadi juri sejumlah ajang pencarian bakat, sedangkan Denny Caknan merupakan komposer bertangan dingin. Di ranah musik pop Jawa, nama Nur Bayan merupakan pencipta lagu jaminan mutu, dan Danang Pradana dikenal sebagai penyanyi genius dalam mengaransemen dan berimprovisasi sebuah lagu. Tak ketinggalan, Via Vallen sebagai Ratu Pop Koplo, pastinya punya kriteria yang berbeda dalam menentukan talenta yang terbaik.

Saksikan perjuangan para talenta muda penerus cita-cita sang legenda, The Next Didi Kempot, mulai 2 Desember 2020, setiap Rabu di GTV. Program The Next Didi Kempot juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.***