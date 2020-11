EXO-L Rayakan Ulang Tahun Park Chanyeol, Jalur Kereta di Seoul Didekorasi

PIKIRAN RAKYAT - EXO-L, sebutan untuk penggemar boyband Korea Selatan, EXO, merayakan ulang tahun salah satu personelnya, Park Chanyeol.

Park Chanyeol berulang tahun pada tanggal 27 November 2020 yang ke-28 tahun.

Penyanyi sekaligus rapper ini lahir di Seoul, Korea Selatan dan memulai kariernya saat memasuki group boy band EXO.

Chanyoel memiliki penggemar yang cukup banyak hingga mendunia.

Dikutip dari All Kpop, EXO-L merayakan ulang tahun Park Chanyeol dengan cukup meriah.

Salah satunya, para penggemar Chanyeol mendekorasi seluruh jalur kereta bawah tanah COMMON GROUND dan Seoul 1-4 dengan foto Chanyeol.

CHANBAR PROJECT FOR CHANYEOL BIRTHDAY THIS YEAR! THEY WILL CHANGE COMMON GROUND (커먼그라운드) CONTAINERS INTO CHANYEOL BIRTHDAY THEME ????????????????