Jadwal TV 27 November 2020, Hari Ini di NET TV, Trans TV, Trans 7, dan RCTI

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal TV hari ini Jumat, 27 November 2020 memuat sejumlah acara di beberapa stasiun televisi.

Menjelang akhir pekan, tak ada salahnya memenuhi kebutuhan hiburan Anda di waktu luang dengan menonton TV bersama keluarga.

Sederet program dikemas secara menarik dari mulai berita, sinetron FTV, reality show hingga film mancanegara.

Oleh karena itu, mari simak jadwal acara tv Jumat 27 November 2020 ini di stasiun televisi favorit Anda, mulai dari NET TV, Trans TV, Trans 7, RCTI.

Jadwal Acara NET TV

00:30 One Championship Warrior

01:00 Waktu Indonesia Bercanda

01:30 The Comment

02:30 Nyonya Nunung

03:30 Jatanras

04:30 Muslim Travelers

05:00 Net. Family

06:00 Net. Family

07:00 Net. Family

08:30 Ratu Penyamaran

10:00 Potret Selebriti

10:30 Ipop

11:00 Selamat Siang Indonesia

11:30 NET. Mania

13:00 NET. Mania

14:00 NET. Mania

15:00 Diary Bahagia

16:00 The Return Of Superman

17:00 School 2017

18:00 Like It

18:30 NET. Turkish: Hercai

20:30 Tawa Tawa Santai

21:00 Tonight Show

22:00 Jatanras

23:00 Malam-Malam

