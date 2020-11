5 Film Rekomendasi Netflix di Bulan Desember, Cocok Temani Liburan Natal dan Tahun Baru

PIKIRAN RAKYAT - Bulan Desember identik dengan liburan Natal dan Tahun Baru.

Untuk merayakan liburan Natal dan Tahun Baru di tengah pandemi Covid-19, menonton film bersama keluarga menjadi momen yang tidak boleh dilewatkan.

Untuk itu, tim Pikiran-rakyat.com telah membuat beberapa film Netflix yang wajib ditonton untuk menemani liburan Anda dan keluarga.

Simak 5 film rekomendasi Netflix yang wajib ditonton di Bulan Desember.

1. The Holiday Movies That Made Us

Jika Anda merupakan penggemar serial dokumenter daripada kriminal atau pun aksi laga, film The Holiday Movies That Made Us cocok untuk Anda.

Film ini rencananya akan dirilis pada 1 Desember 2020.

