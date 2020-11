Jengkel karena Namanya Tidak Masuk Daftar Nomine, The Weeknd Tuduh Grammy Awards Korup

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi The Weeknd secara terang-terangan menuduh tim Grammy Awards 2021 melakukan tindak korupsi.

Ia menuliskan tuduhan tersebut langsung melalui akun Twitternya.

"Grammy tetap korup. Kau berutang kejujuran padaku, para fans dan transparansi industri," cuitnya.

Alasan ia menuduh tim Grammy karena namanya sama sekali tidak tercantum dalam daftar nomine selama satu tahun.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency...