Dulang Kesuksesan di Single Sebelumnya, TWICE Segera Rilis I Can't Stop Me Versi Bahasa Inggris

PIKIRAN RAKYAT - Sukses dengan lagu I Can't Stop Me versi Bahasa Korea, kini girlband TWICE mencoba peruntungannya dengan mengumumkan perilisan lagu I Can't Stop versi Bahasa Inggris.

Girlband bentukan JYP Entertainmen ini menyampaikan bahwa mereka siap merilis lagu comeback terbaru dengan misi mengenalkan nama TWICE ke pasar Eropa dan Amerika.

Seperti yang diketahui I Can’t Stop Me adalah lagu utama dari album kedua dari TWICE yang bertajuk Eyes Wide Open yang sudah dirilis pada 26 Oktober lalu.

Kabar bahagia untuk para penggemar TWICE bahkan langsung dikabarkan JYP melalui akun Twitter terverifikasinya pada 23 November tadi malam.

"TWICE I Can't Stop Me (English Ver)," tulis TWICE seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com pada akun Twitternya @JYPETWICE pada 23 Novemver 2020.

I Can't Stop Me versi Bahasa Inggris rencananya akan dirilis pada tanggal 30 November pukul 14.00 KST atau 16.00 WIB.