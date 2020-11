Pilih Kehilangan Kekayaan daripada Adam Suseno, Inul Daratista: Enggak akan Dibawa Mati

PIKIRAN RAKYAT - Nama Inul Daratista memang sudah malang melintang di dunia hiburan Tanah Air.

Pedangdut yang dikenal dengan Goyang Ngebor ini merupakan istri dari Adam Suseno.

Inul Daratista dan Adam Suseno telah resmi menikah pada tahun 1995 silam, dengan dikaruniai seorang anak bernama Yusuf Ivander Damares.

Baru-baru ini, Inul mengaku lebih baik tak memiliki harta kekayaan ketimbang kehilangan sang suami.

Hal itu diungkapkan Inul dalam segmen 'This or That' di acara OOTD yang dipandu oleh Deddy Corbuzier dan Ivan Gunawan.

Dalam segmen tersebut diketahui Inul harus memilih satu di antara dua pilihan.

Ketika itu, Deddy dan Ivan memberi Inul pilihan antara lebih baik kehilangan kekayaan atau kehilangan Adam Suseno.