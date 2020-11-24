Jadwal TV 24 November 2020, Hari Ini di NET TV, RCTI, Trans TV dan Trans 7

Alanna Arumsari Rachmadi
- 24 November 2020, 06:15 WIB
Ilustrasi menonton TV. /Pixabay/mohamed_hassan

PIKIRAN RAKYAT - Beragam program yang dikemas secara menarik telah disiapkan sejumlah stasiun TV untuk menghibur Anda hari ini.

Anda dapat menikmatinya selama di rumah bersama keluarga maupun rekan-rekan untuk mengusir rasa jenuh.

Oleh karena itu, mari simak jadwal acara tv Selasa, 24 November 2020 ini di stasiun televisi favorit Anda, mulai dari NET TV, RCTI, Trans TV dan Trans 7.

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Jadwal Acara NET TV

01:30WIB Bundes Liga
02:00WIB The Comment
02:30WIB Nyonya Nunung
03:30WIB Telesinema
05:00WIB Net. Family
06:00WIB Net. Family
07:00WIB Net. Family
08:30WIB Movie
10:00WIB Potret Selebriti
10:30WIB Ipop
11:00WIB Selamat Siang Indonesia
11:30WIB NET. Mania
13:00WIB NET. Mania
14:00WIB NET. Mania
15:00WIB Diary Bahagia
16:00WIB The Return Of Superman
17:00WIB Net. Drakor
18:00WIB Like It
18:30WIB In The Kost
20:00WIB Tawa Tawa Santai
21:00WIB Tonight Show
22:00WIB 86
23:00WIB Malam-Malam

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Jadwal Acara RCTI

02:00WIB Serie A - Liga Italia
04:45WIB Seputar iNEWS Pagi
05:30WIB Sergap
06:15WIB Go Spot
07:00WIB Film Keluarga Pagi
08:15WIB Dahsyatnya 2020
09:45WIB Silet
11:15WIB Seputar iNEWS Siang
12:15WIB Biggest Game Show (RR)
14:15WIB Preman Pensiun (SORE)
16:00WIB Tukang Ojek Pengkolan
17:15WIB Perempuan Pilihan
18:15WIB Puntri Untuk Pangeran
19:30WIB Ikatan Cinta
21:00WIB Indonesian Idol- Audisi
23:00WIB Mega Sinema

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Editor: Alanna Arumsari Rachmadi

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