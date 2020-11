Jadwal TV 24 November 2020, Hari Ini di NET TV, RCTI, Trans TV dan Trans 7

PIKIRAN RAKYAT - Beragam program yang dikemas secara menarik telah disiapkan sejumlah stasiun TV untuk menghibur Anda hari ini.

Anda dapat menikmatinya selama di rumah bersama keluarga maupun rekan-rekan untuk mengusir rasa jenuh.

Oleh karena itu, mari simak jadwal acara tv Selasa, 24 November 2020 ini di stasiun televisi favorit Anda, mulai dari NET TV, RCTI, Trans TV dan Trans 7.

Jadwal Acara NET TV

01:30WIB Bundes Liga

02:00WIB The Comment

02:30WIB Nyonya Nunung

03:30WIB Telesinema

05:00WIB Net. Family

06:00WIB Net. Family

07:00WIB Net. Family

08:30WIB Movie

10:00WIB Potret Selebriti

10:30WIB Ipop

11:00WIB Selamat Siang Indonesia

11:30WIB NET. Mania

13:00WIB NET. Mania

14:00WIB NET. Mania

15:00WIB Diary Bahagia

16:00WIB The Return Of Superman

17:00WIB Net. Drakor

18:00WIB Like It

18:30WIB In The Kost

20:00WIB Tawa Tawa Santai

21:00WIB Tonight Show

22:00WIB 86

23:00WIB Malam-Malam

Jadwal Acara RCTI

02:00WIB Serie A - Liga Italia

04:45WIB Seputar iNEWS Pagi

05:30WIB Sergap

06:15WIB Go Spot

07:00WIB Film Keluarga Pagi

08:15WIB Dahsyatnya 2020

09:45WIB Silet

11:15WIB Seputar iNEWS Siang

12:15WIB Biggest Game Show (RR)

14:15WIB Preman Pensiun (SORE)

16:00WIB Tukang Ojek Pengkolan

17:15WIB Perempuan Pilihan

18:15WIB Puntri Untuk Pangeran

19:30WIB Ikatan Cinta

21:00WIB Indonesian Idol- Audisi

23:00WIB Mega Sinema