Cara Unik Daniel Mananta dan Istrinya Ajari Anak, Sediakan 3 Toples untuk Mengatur Keuangan

PIKIRAN RAKYAT - Daniel Mananta, merupakan salah satu artis yang tidak ingin mengekspos kehidupan pribadinya.

Sosok istri Daniel Mananta dan anak-anaknya, misalnya, nyaris tidak pernah terlihat di stasiun TV manapun.

Selain itu mantan host Indonesian Idol ini sangat menjaga privasi dan kehidupan pribadinya dari media.

Namun kali ini Boy William berhasil mengungkap bagaimana Daniel Mananta dan Istrinya saat di rumah hingga mendidik anak-anaknya.

“I’m so happy you wanna open the door for me man, lu jarang banget mau buka pintu for anyone,” ujar Boy Wiliam dilansir Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Boy Wiliam.

Daniel Mananta juga mengungkapkan jika dirinya ingin merenovasi rumahnya terlebih dahulu dan setelah itu ia baru bisa mengundang media.

Rumah dari daniel mananta terlihat begitu nyaman dan memiliki pemandangan yang begitu indah.