Update Harga Emas 20 November 2020: Hari Ini Emas Dunia Turun, Bagaimana di Indonesia?

PIKIRAN RAKYAT – Harga emas kembali jatuh pada akhir perdagangan Amerika Serikat, Jumat, 20 November 2020 pagi WIB.

Dikutip dari Antara, penurunan tersebut tercatat untuk hari ketiga secara berturut-turut, terseret oleh penguatan dolar AS dan kemajuan dalam pengembangan vaksin Covid-19.

Hal itu mendorong harapan pemulihan ekonomi yang lebih cepat, serta spekulasi kuat untuk paket bantuan Virus Corona di AS.

Kontak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange tergelincir 12,4 dolar AS (Rp175.964) atau 0,66 persen. Sehingga ditutup pada 1.861,50 dolar AS (Rp26,4 juta) per ounce.

Di Indonesia sendiri, harga emas hari ini tidak berubah. Berdasarkan situs resmi Logam Mulia, harga emas Antam pada Jumat, 20 November 2020 tidak mengalami perubahan dari hari sebelumnya.

Untuk harga emas Antam cetakan terkecil yakni 0,5 gram masih dibanderol dengan harga Rp536.500, emas Antam cetakan 1 gram dibanderol dengan harga Rp973.000, dan emas Antam cetakan 2 gram dibanderol dengan harga Rp2.804.000.

Untuk emas Antam yang tersedia yakni cetakan 3 gram dibanderol dengan harga Rp2.804.000, dan emas Antam cetakan 5 gram dibanderol dengan harga Rp4.640.000.