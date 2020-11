Kembali Jatuh, Harga Emas Amblas Rp175.000 Dipicu Harapan Pemulihan Ekonomi

PIKIRAN RAKYAT – Harga emas kembali jatuh pada akhir perdagangan Amerika Serikat (AS) Jumat, 20 November 2020 pagi WIB.

Penurunan tersebut tercatat untuk hari ketiga secara berturut-turut, terseret oleh penguatan dolar AS dan kemajuan dalam pengembangan vaksin Covid-19.

Hal itu mendorong harapan pemulihan ekonomi yang lebih cepat, serta spekulasi kuat untuk paket bantuan Virus Corona di AS.

Kontak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange tergelincir 12,4 dolar AS (Rp175.964) atau 0,66 persen. Sehingga ditutup pada 1.861,50 dolar AS (Rp26,4 juta) per ounce.

Sebelumnya [ada hari Selasa, 17 November 2020, Harga emas berjangka terpangkas sebesar 2,7 dolar AS (Rp383.147) atau 0,14 persen, menjadi 1.885,10 dolar As (Rp26,7 juta).

Kemudian pada hari Rabu, 18 November 2020, emas berjangka jatuh sebesar 11,2 dolar AS (Rp158.935) atau 0,59 persen, menjadi 1.873,90 dolar AS (Rp26,5 juta).

Padahal pada hari Jumat, 13 November 2020, emas berjangka mengalami lonjakan sebesar 12,90 dolar AS (Rp183.059) atau 0,69 persen, menjadi 1.886,20 dolar AS (Rp26,76 juta).