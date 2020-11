Upaya Nyata BRI Dukung Pemerintah Tingkatkan Ekspor Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Bank BRI sebagai salah satu bank devisa terbesar di Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk mengembangkan potensi bisnis ekspor di Indonesia khususnya pada segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Salah satu bentuk keseriusan BRI dalam mendukung bisnis ekspor di Indonesia, adalah dengan mendukung pameran dagang tahunan Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition 2020 (TEI-VE 2020) yang digelar pada 11-16 November 2020 dan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.

Digelar dengan konsep virtual exhibition, TEI-VE 2020 diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan RI dengan tujuan untuk mempromosikan produk-produk berkualitas buatan Indonesia melalui platform pameran virtual untuk pasar global, mengembangkan jaringan bisnis, investasi dan menghadirkan showcase produk-produk premium dan terbaik Indonesia yang pada ujungnya diharapkan mampu untuk meningkatkan ekspor Indonesia.

“Tema yang diusung Bank BRI pada tahun ini adalah 'The Key to Easy and Secure Export Import Transactions', dimana pada virtual booth ditampilkan showcase produk digital Bank BRI yang berkaitan erat dengan transaksi eksport import, seperti BRITrade Online, Trade Finance Online, dan BRICaMS. Tampilan produk-produk tersebut diharapkan dapat meningkatkan awareness terhadap keunggulan Bank BRI dalam layanan digital trade,” ujar SEVP Treasury & Global Services BRI Listiarini Dewajanti.

Sejalan dengan semangat tersebut, sampai dengan saat ini, BRI telah melayani transaksi Trade Finance untuk lebih dari 8.800 nasabah UMKM dan lebih dari 200 nasabah korporasi.

Dalam rangka memberikan edukasi produk perbankan dan bisnis ekspor-impor, booth Bank BRI di TEI-VE 2020 juga telah menggelar kegiatan Coaching Clinic secara virtual pada tanggal 11 hingga 15 November 2020 lalu.

Materi terkait ekspor-impor yang dipresentasikan antara lain:Manajemen Kargo, Kepabeanan, Edukasi Produk Perbankan, dan Sharing Session dari UMKM eksportir.

