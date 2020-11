Pendekatan Digital BRI Bantu Akselerasi Inklusi Keuangan Sektor Mikro

PIKIRAN RAKYAT - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, terutama para pelaku usaha mikro dan kecil, dengan berbagai inisiatif dan pendekatan digital.

Pengutamaan cara digital diterapkan agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa efektif membesarkan usahanya dengan memanfaatkan dukungan teknologi.

Inisiatif BRI terlihat dari terbangunnya ekosistem digital perusahaan dalam melayani nasabah. Melalui pendekatan digital, BRI dapat memenuhi segala kebutuhan nasabah secara cepat dan efektif. Cara ini juga ampuh untuk menjangkau nasabah dan pelaku usaha yang ada di penjuru negeri.

Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi BRI Indra Utoyo mengungkapkan pendekatan digital dikedepankan BRI karena saat ini basis pelayanan keuangan masyarakat sudah berubah.

Sekarang, pusat layanan keuangan bagi masyarakat tidak terpaku di kantor-kantor bank, melainkan langsung dari genggaman masing-masing nasabah.

“Revolusi industri 4.0 membuat layanan keuangan bisa diakses di manapun, kapanpun, dan untuk apapun. Ini adalah era open banking, karena itu BRI memandang pentingnya penyediaan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah,” ujar Indra dalam konferensi internasional Conxion 2020 “A Truly Connected World” yang berlangsung secara daring, Kamis 05 November 2020.

Indra Utoyo menjadi satu-satunya tokoh dari Indonesia yang menjadi pembicara dalam konferensi yang mengulas perkembangan teknologi dan digital berskala dunia. Sejumlah pakar techno dan digital dunia yang hadir dalam event besutan Software AG di antaranya Marc Randolph (Co-founder Netflix), Ozzeir Khan (Director Digital Innovation and Architecture Division Asian Development Bank), Roland Christen (Head of Enterprise Architecture Tools & Services Credit Suisse), dan praktisi IT dan digital lainnya dari sejumlah korporasi besar di dunia.

