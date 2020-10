Komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pertamina Borong Penghargaan Nusantara CSR Award 2020

PIKIRAN RAKYAT - Pertamina Grup sukses meraih penghargaan Nusantara CSR Award 2020.

Total 13 Unit Operasi dan anak perusahaan Pertamina berhasil menyabet 57 penghargaan.

Pertamina juga berhasil menyabet penghargaan tertinggi, Best of The Best Nusantara CSR Awards 2019 oleh PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang dan Best of Nusantara CSR Awards 2020 oleh PT Pertamina EP, PT Pertamina (Persero) MOR I dan PT Pertamina (Persero) MOR V.

"Seluruh unit operasi dan anak usaha Pertamina terus berupaya melakukan inovasi berkelanjutan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan standar ISO 26000," sebut Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman.

"Sehingga memberikan dampak positif dalam memajukan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals)," sambung Fajriyah.

Fajriyah menambahkan, sebagai BUMN, Pertamina senantiasa berada di garda terdepan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menggerakkan ekonomi masyarakat melalui berbagai Program CSR dan Program Kemitraan & Bina Lingkungan.

"Mitra binaan Pertamina tersebar di seluruh Indonesia sejalan dengan operasional bisnis Pertamina yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar dan terpencil)," tutur Fajriyah.

Nusantara CSR Awards 2020 merupakan ajang penghargaan yang ditujukan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen dan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan.