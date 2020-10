4 Rekomendasi Layanan Pengiriman untuk Kamu yang Punya Bisnis Lokal

PIKIRAN RAKYAT - Sudah lebih dari enam bulan sejak pandemi Covid-19 menghampiri dan mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat Indonesia.



Tidak hanya situasi kesehatan negara, banyak sekali sektor-sektor yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini, mulai dari perusahaan besar hingga bisnis lokal yang masih berusaha untuk bertahan.



Banyak pula bisnis lokal yang muncul, mulai dari bisnis makanan, pakaian, hingga produk rumahan, untuk menyokong kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Sebagian besar operasional bisnis lokal yang ada bergantung pada layanan pengiriman yang dapat diandalkan dan terpercaya agar dapat mengantarkan paket dengan aman.



Layanan pengiriman menjadi jembatan antara para pemilik bisnis lokal dan konsumennya untuk memastikan barang sampai dengan cepat dan aman.



Apakah kamu juga salah satu yang memulai bisnis lokal di tengah pandemi ini? Ada banyak penyedia layanan pengiriman yang dapat menjangkau dalam kota ataupun seluruh Indonesia.



Berikut merupakan 4 penyedia layanan pengiriman barang yang bisa kamu gunakan. Jangan lupa, manfaatkan juga promo dari pembayaran digital seperti ShopeePay agar bisa semakin menghemat:

1. Help Delivery

Help adalah layanan pengiriman barang dalam dan luar kota dengan penjemputan instan pertama di Indonesia.



Layanan pengiriman yang disediakan oleh Help, yaitu Instant Delivery dan Same Day Delivery (dalam kota), Express Delivery Reguler dan Next Day Service (dalam dan luar kota), serta Multi Trip Delivery khusus wilayah Jabodetabek untuk menjangkau 9 alamat dalam satu order.

Layanan Instant Delivery Help mematok ongkos kirim mulai dari Rp. 10.000/10 km dengan estimasi pengiriman kurang dari 1 jam.



Sedangkan layanan Express Delivery menawarkan harga yang lebih ekonomis mulai dari Rp 4.250 saja. Help juga telah terintegrasi dengan ShopeePay sebagai metode pembayaran digital dan tentunya tersedia cashback hingga 30% untuk setiap transaksi. Dengan layanan Help dan ShopeePay semoga kamu #EnjoyBeingHelped!



2.Shopee Express



Shopee Express merupakan jasa pengiriman milik Shopee yang dikelola langsung oleh tim resmi dari Shopee. Dengan Shopee Express penjual dapat melakukan pengiriman dengan menggunakan metode pick-up atau drop-off (antar ke counter). Batasan berat pesanan untuk jasa kirim Shopee Express adalah:



- Shopee Express Sameday: 7kg

- Shopee Express Standard: 50kg (Pulau Jawa) & 200kg (Luar Pulau Jawa)

- Shopee Express Instant: 20kg.



Tentunya, kamu bisa menyelesaikan pembayaran dengan ShopeePay untuk mendapatkan cashback dan memanfaatkan voucher menarik lainnya. Kamu juga bisa melakukan isi ulang saldo ShopeePay via kurir Shopee Express loh!



3. JNE Express



Nama PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) pasti sudah tidak asing di telinga karena telah melayani pengiriman barang sejak 1990.



Mengandalkan kecepatan dan ketepatan dalam layanannya, JNE telah dipercaya banyak pemilik usaha hingga telah hadir di lebih dari 6,000 lokasi di Indonesia.

JNE menyediakan lebih dari 5 layanan pengantaran, beberapa di antaranya seperti JNE Yes, JNE Regular, dan JNE OKE. Agar lebih terjangkau, gunakan ShopeePay untuk menyelesaikan transaksi digital yang tanpa kontak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi jne.co.id.



4. SAP Express Courier



SAP Express menyediakan layanan COD (Cash on Delivery) terluas se-Indonesia sejak 2014. Kini, SAP Express telah memiliki lebih dari 150 cabang di seluruh Indonesia dan memungkinkan pengguna melakukan transaksi COD dan non-COD.



SAP Express juga menyediakan warehouse management bagi kamu yang memerlukan tenaga pengelola gudang yang ahli dan terlatih. Kamu juga dapat memilih ShopeePay sebagai opsi pembayaran untuk menggunakan jasa SAP Express.

Itulah rekomendasi jasa layanan pengiriman barang yang dapat dicoba untuk mengirim produkmu agar dapat sampai ke tangan konsumen dengan aman. Ada baiknya membaca dulu informasi yang dimiliki oleh tiap penyedia logistik melalui website maupun media sosial. Semoga informasi ini bermanfaat ya!***