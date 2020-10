Ini Tujuan Pertamina Ajak Cinta Laura Kembangkan Wirausaha Wanita Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - PT Pertamina (Persero) menggandeng artis cantik, Cinta Laura Kiehl untuk program Fpreneur Pertamina Foundation Women Leaders and Enterpreneurs.

Fpreneur Pertamina betujuan mendorong perempuan dalam mengembangkan kewirausahaannya.

"Aku sangat excited bisa berkolaborasi dengan Pertamina Foundation karena kita sama-sama peduli terhadap masyarakat," sebut Cinta dikutip Pikiran-Rakyat.com (PR) dari laman resmi Pertamina.

Baca Juga: Sampai Picu Amarah Messi, Ronald Koeman Beberkan Cerita Pecat Suarez dari Barcelona via Telepon

"Ditambah PFpreneur ini fokusnya ke women development dan womenpreneurs. So, I will do my best for PFpreneur,” sambung Cinta Laura.

Presiden Direktur Pertamina Foundation, Agus Mashud S. Asngari mengatakan, Cinta Laura sangat cocok menjadi contoh suskses bagi para perempuan dalam segala bidang yang ia jalankan.

“Cinta Laura adalah role model yang sangat pas untuk dicontoh para perempuan muda di Indonesia. Reputasinya dalam bidang pendidikan, bisnis, serta sosial sangat membanggakan," ujar Agus.

"Yayasan yang didirikan keluarganya yang seluruh pendirinya adalah wanita sangat selaras dengan program yang sedang kita jalani saat ini yaitu PFpreneur. Kami sangat bersemangat untuk bekerja sama dengan Cinta."

Cinta Laura adalah contoh perempuan muda yang cocok dijadikan womenpreneur model bagi seluruh perempuan Indonesia.