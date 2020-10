Punya DNA Mikro, BRI Akselerasi Penyaluran KUR Super Mikro

PIKIRAN RAKYAT - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyambut baik penugasan dari Pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam skala super mikro dengan plafon kuota sebesar Rp10 triliun.



Penugasan penyaluran untuk skala super mikro ini mempertegas perseroan yang selama ini memiliki DNA mikro dan komitmen memberdayakan UMKM sesuai semangat go smaller, go shorter dan go faster.



Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan penugasan yang diberikan Pemerintah kepada BRI untuk menyalurkan KUR super mikro ini merupakan kepercayaan kepada perseroan yang selama ini secara konsisten terus mengakselerasi penyalurannya guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga: Menhan ke AS Dinilai Angin Segar, Pengamat: Prabowo Bisa Melawan Siapapun di Pilpres 2024



“Selama ini DNA-nya BRI itu sektor usaha mikro dan UKM. Kami terus berkomitmen dalam pemberdayaan ultra mikro sesuai semangat go smaller, go shorter, go faster. Dengan KUR super mikro ini diharapkan usaha skala mikro dapat bertahan di masa sulit akibat pandemi,” ujar Sunarso.

Baca Juga: Prabowo Subianto Tiba di AS, Inilah Agenda Menhan Selama Berada di Amerika Serikat

Kebijakan terkait penyaluran KUR super mikro ini telah diatur oleh Pemerintah dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No.15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenko No.8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

BRI, lanjut Sunarso, tetap menargetkan 80% portofolio kredit disalurkan ke segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan perseroan tetap konsisten menjaga dominasi pada segmen tersebut.

Ini sejalan dengan misi yang diemban BRI bahwa perseroan harus bisa melayani masyarakat sebanyak mungkin, dengan harga semurah mungkin.

“BRI telah memiliki strategi agar penyaluran KUR, baik di segmen mikro dan super mikro, menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Kami telah melakukan transformasi digital untuk mencapai efisiensi proses dan menciptakan value baru dengan new business model,” jelas Sunarso.

Baca Juga: Indra Priawan dan Nikita Willy Menikah Hari Ini, Berikut Jadwal Akad Nikahnya