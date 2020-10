Indonesia Peringkat ke-7 dalam 10 Negara dengan Utang Terbanyak, Nilai Mencapai Rp5.900 Triliun

PIKIRAN RAKYAT - Bank Dunia (World Bank) merilis 10 daftar negara dengan utang terbanyak pada Senin, 12 Oktober 2020.

Nama Indonesia pun menjadi sorotan karena masuk ke dalam daftar 10 negara dengan utang terbanyak.

Tak tanggung, Indonesia berada di posisi ke-7 sebagai negara yang memiliki utang terbanyak.

Baca Juga: Billy Syahputra Ingin Jual Mobilnya, Akui Bukan Prank

Tercatat, utang Negara Indonesia mencapai 402,08 miliar dolar AS (Sekitar Rp5.900 triliun dengan kurs Rp14.732 per dolar AS).

Secara maraton, utang ini naik 124 persen sejak tahun 2009.

Dalam laporan Statistik Utang Internasional atau International Debt Statistics (IDS) tahun 2018-2019 yang berbentuk data, dipublikasikan oleh Bank Dunia pada Senin 12 Oktober menunjukkan, negara-negara yang memiliki utang luar negeri lebih banyak dari Indonesia adalah China, Brasil, India, Meksiko, Rusia, dan Turki.

Baca Juga: Hore! Kemnaker Siapkan BLT untuk 3 Jutaan Guru Honorer di Kemendikbud dan Kemenag

Sebagaimana diberitakan Lingkarmadiun.com dalam artikel, "Hutang Indonesia Melonjak? Posisi ke-7 Negara dengan Utang Terbanyak dari Data IDS Bank Dunia", data IDS tersebut memperlihatkan gambaran sisa dan aliran utang luar negeri sebanyak 120 negara berpenghasilan rendah dan menengah pada 2019.