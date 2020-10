Tangerang, Jogja, sampai Bandung Siap-siap! Cek Daftar Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini

PIKIRAN RAKYAT - Apakah kamu mulai kehabisan ide tentang apa yang harus dilakukan selama PSBB? Jangan khawatir, informasi dari merchant baru ShopeePay bisa menjadi pelipur laramu! Merchant ShopeePay minggu ini menawarkan berbagai pilihan produk kuliner yang bisa kamu beli untuk memuaskan rasa lapar kamu, hingga layanan kecantikan dan informasi dealer sepeda motor! Berikut adalah daftar merchant ShopeePay minggu ini, mari kita lihat!

1. Warung Bu Kris

Jangan mengaku foodie kalau belum pernah coba Warung Bu Kris! Restoran ini menawarkan menu makanan khas Jawa yang terletak di berbagai lokasi, loh! Kamu bisa menemukan cabang Warung Bu Kris di Tangerang, Jakarta Utara dan Barat, maupun di Bekasi. Mari kita coba makanan enak Warung Bu Kris, dan jangan lupa manfaatkan promo ShopeePay, ya! Silakan kunjungi @warungbukris di Instagram untuk informasi lebih lanjut.

2. Let’s Go Gelato

Ada pepatah yang mengatakan ‘there is always a room for dessert’ yang pastinya memenuhi keinginan jajan manismu. Let’s Go Gelato bisa menjadi pilihan jajanan gelato manis dan menyegarkan di hari yang panas. Tempat gelato ini memiliki menu dengan rasa-rasa trendy dan unik, seperti Biscoff, Snickers, Arum Manis, Forest Berry, dan juga Matcha Brownie. Let’s Go Gelato sudah membuka cabang di 7 kota yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Medan, Palembang, Yogyakarta dan Surabaya. Tentunya saat ini di Let’s Go Gelato ada promo ShopeePay yang kamu bisa nikmati. Untuk informasi produk dan kontak silakan cek Instagram @letsgogelato.

3. Mariana Beauty Aesthetic Bandung

Bagi yang berdomisili di Bandung, kamu bisa mengunjungi Mariana Beauty Aesthetic untuk mencoba perawatan kulit di akhir pekan. Klinik kecantikan ini menyediakan layanan untuk perawatan kulit, anti-aging dan slimming treatment. Metode estetik yang dipakai klinik sangat aman karena menggabungkan unsur herbal dan medis. Yang ingin tetap terlihat cantik selama PSBB, ShopeePay menawarkan promo cashback untuk setiap perawatan di Mariana Beauty Aesthetic. Cek @marianabeauty_id di Instagram untuk informasi perawatan dan jadwal kunjungan.