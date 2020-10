BNI Life Raih Predikat Best Financial Performance di Ajang Indonesia Insurance Innovation Award 2020

PIKIRAN RAKYAT - PT BNI Life Insurance mendapatkan apresiasi Top 6 Best Financial Performance Life Insurance with Assets between 10-30T pada ajang Indonesia Insurance Innovation Award 2020.

Penghargaan dari Thinknovatecomm & Pikiran Rakyat ini diterima langsung secara daring oleh Direktur Bisnis BNI Life Neny Asriany pada Selasa 13 Oktober.

Neny menjelaskan bahwa ditengah kondisi pandemi dan ekonomi yang belum stabil ini, BNI Life dipercaya mendapatkan predikat tersebut dari media dan lembaga independen, hal ini tentunya sebagai hasil kerja dan layanan yang tetap kami jalani secara optimal untuk mewujudkan komitmen kami untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dan masyarakat dalam berasuransi.

“Penghargaan diharapkan dapat menambah semangat dan menjadi pendorong bagi segenap insan BNI Life dalam bekerja sepenuh hati dan membawa BNI Life sebagai perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia”, lanjut Neny.

Ajang Indonesia Insurance Innovation Award ini bertujuan untuk mengapresiasi perusahaan-perusahaan asuransi yang telah berhasil lebih jauh lagi mengembangkan inovasi untuk menjawab perubahan pada perilaku customer dan dinamisnya permintaan dunia asuransi.

BNI Life dengan slogan #EazyLifeBNILife juga memberikan pelayanan terbaik melalui:

1. Eazy Claim

a. Klaim 25 Menit merupakan inovasi kami untuk kecepatan layanan klaim dengan mempersingkat proses klaim (reimbursement). *syarat ketentuan berlaku.

b. One Day Service merupakan layanan pembayaran manfaat asuransi seperti pembayaran tahapan, jatuh tempo, bonus sehat dan penarikan dana investasi dalam 1 (satu) hari.

c. Digiclaim merupakan layanan claim digital melalui aplikasi BNI Life Mobile.

2. Eazy Access

a. Jaringan Rumah Sakit rekanan yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia, Singapura dan Malaysia. Lebih dari 3104 jaringan provider Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium/Optik.

b. Kantor Layanan di kota-kota besar di Indonesia.

c. Kantor cabang Bank BNI terdekat dengan dukungan Bancassurance Specialist dan agen pemasar yang handal dan terpercaya dalam memberikan layanan perencanaan keuangan.