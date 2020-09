Hari Habitat Dunia 2020, Kementerian PUPR Terus Tingkatkan Kualitas Permukiman dan Perumahan

PIKIRAN RAKYAT - Pada Peringatan Hari Habitat Dunia 2020, pembangunan permukiman dan perumahan layak huni dan berkelanjutan selama masa pandemi, menjadi isu penting.

Peringatan Hari Habitat Dunia ini diperingati pada Senin pekan pertama Oktober setiap tahunnya.

Peringatan Hari Habitat Dunia diperingati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia. Tema yang diangkat dalam peringatan Hari Habitat Dunia 2020 ini yakni "Housing for All : A Better Urban Future".

Baca Juga: Buat Haru, Aurel Hermansyah Pamerkan Kebersamaannya dengan Ashanty: Terima Kasih Selalu Ada

Peringatan Hari Habitat Dunia, bertujuan merefleksikan kondisi permukiman dunia dan hak dasar semua masyarakat terkait tempat tinggal yang layak.

Mengenai peringatan Hari Habitat Dunia 2020 ini, Plt Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan, Kementerian PUPR terus memfasilitasi penyebarluasan pengetahuan (knowledge hub) bidang permukiman dan perumahan dengan memberikan dukungan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, praktisi/akademisi, dan aktor pembangunan lainnya melalui kontribusi gagasan ide, pemikiran, dan inovasi dalam membahas isu, perumusan usulan kebijakan, serta menyelaraskan program pembangunan di Indonesia.

Baca Juga: Sempat Dituding Cucu PKI, Arteria Dahlan: Tak Menarik Mainkan Isu Ini, Tak Bisa Dicerna, Barang Mati

Selain itu, lanjut dia, Kementerian PUPR juga berperan menghimpun informasi, mengkoordinasikan proses transfer pengetahuan terkait agenda habitat, serta implementasi New Urban Agenda (NUA)/Agenda Baru Perkotaan yang telah disahkan oleh PBB pada 26 Oktober 2016 lalu, serta pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) bidang permukiman dan perumahan di tingkat nasional dan daerah.

"Luasnya lingkup kegiatan pembangunan permukiman dan perumahan memerlukan kesamaan persepsi dari para pemangku kepentingan terkait isu, tantangan, dan strategi pembangunan ke depan, serta pengelolaan terhadap data dan informasi maupun contoh praktik antar pelaku pembangunan," kata Anita Firmanti dalam keterangan resminya, Selasa, 29 September 2020.

Dalam rangkaian peringatan Hari Habitat Dunia ini, Kementerian PUPR menggelar webinar yang digelar selama 3 hari mulai 28 September 2020 hingga 30 September 2020.