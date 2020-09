Produk Tembakau Alternatif Dibatasi, Pakar: Langgar Hak Konsumen

PIKIRAN RAKYAT - Pembatasan akses berupa pelarangan produk tembakau alternatif dinilai merupakan bentuk pengabaian terhadap hak konsumen.

Dampak yang ditimbulkan terhadap pembatasan penggunaan produk tembakau alternatif menurut pakar kebijakan publik, sangat signifikan.

Sejumlah ahli kesehatan masyarakat telah menyarankan agar tidak dilakukan pelarangan dalam menggunakan produk tembakau alternatif.

Sebab, tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kesehatan masyarakat.

“Mulai dari konsekuensi negatif berupa kerugian psikologis serta meningkatnya angka penyakit dan kematian. Kita perlu memperkuat sains dengan mengangkat dan meningkatkan standar pengaturan produk ini,” ujarnya, Director of the Center of Research Excellence on Indigenous Sovereignty and Smoking, Marewa Glover.

Itu disampaikannya pada forum Global Tobacco Nicotine Forum (GTNF), yang merupakan ajang berbagi gagasan para ahli kesehatan masyarakat, perwakilan pemerintah hingga pelaku industri tembakau dari seluruh dunia.

Di acara yang diselenggarakan pada 21 – 24 September ini, di tengah para ahli, ia mengatakan pengendalian produk tembakau alternatif dalam bentuk pembatasan terhadap penggunaan produk tersebut merupakan kebijakan yang keliru.