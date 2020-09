Hebat! Rupiah Tekan Dolar AS dan Mata Uang Asing Lainnya Secara Bersamaan

PIKIRAN RAKYAT - Kurs Rupiah saat ini menjadi mata uang yang menakutkan bagi dolar AS dan mata uang asing lainnya.

Pada perdagangan spot awal pekan ini Senin, 28 September 2020. Bertengger di kisaran Rp14.800-an per dolar AS, rupiah menekan banyak mata uang secara bersamaan.



Pagi tadi rupiah perkasa dan menyentuh level terbaiknya di angka Rp14.827 per dolar AS.

Sampai pukul 09.58 WIB rupiah mampu mempertahankan keunggulan dengan apresiasi 0,41 persen ke level Rp14.837 per dolar AS.

Bukan cuma itu, sang Garuda juga menumbangkan tiga mata uang dunia lainnya.

Rupiah kini unggul terhadap dolar Australia (0,05 persen), poundsterling (0,24 persen), dan euro (0,35 persen).

Sebagaimana diberitakan Wartaekonomi.co.id sebelumnya, di tingkat regional rupiah menempati posisi terbaik kedua Asia setelah dolar Taiwan (-0,12 persen).

Itu artinya, rupiah menang terhadap baht (0,72 persen), won (0,47 persen), ringgit (0,45 persen), dolar Hong Kong (0,42 persen), dolar Singapura (0,30 persen), yuan (0,28 persen), dan yen (0,19 persen).***(Lestari Ningsih/Wartaekonomi.co.id)

Disclaimer: Artikel ini merupakan hasil kerja sama Pikiran Rakyat dengan Warta Ekonomi. Hal yang berkaitan dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.