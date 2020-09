Peringati Hari Bhakti Postel Ke-75, Pos Indonesia Luncurkan Layanan QiX

PIKIRAN RAKYAT - Tanggal 27 September yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Bhakti Pos dan Telekomunikasi (Harbak Postel) oleh jajaran Pos dan Telekomunikasi bertolak dari diambil-alihnya Jawatan Pos Telegrap dan Telepon (PTT) dari kekuasaan pemerintahan Jepang oleh putra putri Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos Telegrap dan Telepon (AMPTT) pada tanggal 27 September 1945.

Peringatan Hari Bhakti Postel ke-75 tahun 2020 mengusung Tema “Transformasi Digital Menuju Indonesia Maju”.

Pada peringatan tahun ini komunitas Postel memperingati dalam situasi yang tidak seperti biasanya, karena Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19.

Pada tahun ini, Upacara Peringatan Hari Bhakti Postel dilakukan secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate dan diikuti oleh seluruh komunitas Postel.

Pada kesempatan ini, karyawan PT Pos Indonesia (Persero) yaitu Hartanto Nurtyasworo sebagai Vice President Hukum, mendapatkan pengharagaan Satyalencana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia atas jasa-jasa dalam memberikan darma baktinya sehingga dapat dijadikan teadan bagi orang lain.

Sejalan dengan tema peringatan Harbak Postel ke-75 serta sebagai bentuk inovasi mendigitalkan berbagai layanannya, Pos Indonesia kembali luncurkan produk layanan pengiriman terbaru yang mengedepankan kecepatan dan teknologi digital yaituQuick International Xpress (QiX).

QiX yang merupakan layanan pengiriman barang ke luar negeri dengan keunggulan ketepatan dan kecepatan, Next Day Service ke Hongkong dan Time Certain Deliver 2 sampai 6 hari ke beberapa negara, bahkan dalam waktu dekat akan tersedia Same Day Service ke Singapura dan beberapa negara lain.

