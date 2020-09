Ekonom Indef Tidak Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun 2021 Bisa Mencapai 5,5 Persen

PIKIRAN RAKYAT - Pandemi Covid-19 di Indonesia terus meningkat dan belum ada tanda-tanda bakal selesai tahun ini.

Vaksin yang terbukti ampuh atasi virus ini pun belum satupun ditemukan, dan semuanya masih dalam fase uji klinis tahap III.

Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Aviliani, tidak yakin outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 dapat mencapai level 4,5 hingga 5,5 persen.

Avi, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa kunci agar pertumbuhan ekonomi bisa rebound adalah terletak pada penanganan virus.

Menurut dia, semakin cepat dan tepat virus ini ditangani akan semakin cepat pula perekonomian pulih kembali.

Akan tetapi, Indonesia belum mempunyai vaksin yang bisa segera didistribusikan ke seluruh warga negara.

"Bisa yakin mampu capai 4,5 persen itu karena asumsi vaksinnya bisa didapat lebih cepat," ujar Avi Sabtu 26 September 2020 dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam RRI.