Sempat Melemah, Kurs Rupiah Terkoreksi Imbas Isu Lambatnya Pemulihan Ekonomi Amerika Serikat

PIKIRAN RAKYAT - Nilai tukar (kurs) rupiah sempat melemah, Kamis, 24 September 2020 pagi.

Sempat, terdata dalam transaksi antarbank di Jakarta, rupiahbergerak melemah 10 poin atau 0,07 persen menjadi Rp14.825 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.815 per dolar AS.

Pada pukul 9.30 WIB, kurs rupiah terus melemah 40 poin atau 0,27 persen menjadi Rp14.855 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.815 per dolar AS.

Namun, isu perlambatan pemulihan ekonomi Amerika Serikat, diduga mengoreksi kurs rupiah.

"Sentimen penguatan dolar masih terjadi semalam dan bisa berimbas pagi ini yang bisa menekan rupiah hari ini," kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Kamis, 24 September 2020.

Kekhawatiran pasar terhadap perlambatan pemulihan ekonomi di AS pula yang menurutnya, mendorong indeks saham AS turun dalam semalam.

"Kekhawatiran perlambatan pemulihan ekonomi AS ini muncul karena pandemi yang masih berlangsung, tapi paket kedua stimulus fiskal AS masih belum ada kesepakatan," ujar Ariston, sebagaimana Pikiran-rakyat.com kutip dari Antara.

Sementara itu, lanjutnya, isu pemulihan ekonomi dan kondisi pandemi dalam negeri juga bisa memberi tekanan ke rupiah.