Peringatan Sri Mulyani Jadi Kenyataan, Rupiah Babak Belur Dihantam Dolar AS Hari Ini

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan peringatan terkait perekonomian Indonesia yang tengah berada di ujung resesi.

Ia menyampaikan, banyak negara yang tidak mampu menghindar dari resesi akibat pandemi Covid-19, termasuk Indonesia.

"Seperti negara Eropa, Italia, Prancis sudah negatif. Jadi kalau kuartal ketiga forecast negatif mereka bisa tiga kuartal berturut-turut negatif," tambahnya.

"Spanyol, Inggris, dan juga negara Asean di sekitar kita seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand diperkirakan kuartal ketiga masih akan mengalami tekanan kontraksi yang cukup dalam," tegasnya pada Selasa, 22 September 2020 kemarin.

Pernyataan Menkeu pun langsung berdampak kepada seluruh instrumen investasi domestik, mulai dari saham, emas, hingga nilai tukar rupiah.

Rupiah pun tidak bisa mempertahankan kegagahannya. Sang Garuda, kini berbalik menjadi bulan-bulanan mata uang global.

Sebagaimana diberitakan Wartaekonomi.co.id, per siang ini, rupiah kembali tumbang di kisaran Rp14.822 per dolar AS. Terhitung hingga pukul 10.47 WIB, rupiah terkoreksi sedalam -0,17 persen ke level Rp14.801 per dolar AS.