Alasan Pertamina Konservasi Penyu Lekang di Cilacap hingga 133 Tukik Dilepasliarkan

PIKIRAN RAKYAT - PT Pertamina (Persero) melakukan kegiatan konservasi penyu di Pantai Sodong, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin, 14 September 2020.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com (PR) dari laman resmi Pertamina, kegiatan itu merupakan wujud Pertamina dalam pengabdian terhadap lingkungan.

Jenis penyu yang saat ini masih terus dilakukan upaya konservasi adalah spesies Penyu Lekang (Lepidochelys Olivaceae).

"Penyu merupakan spesies satwa yang dilindungi. Melalui program CSR Pertamina konservasi penyu ini, kami terus berkomitmen untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah-wilayah operasi kami," kata Anna Yudhiastuti selaku Unit Manager Pertamina MOR IV wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

International Union for Conservation of Nature masih memasukan penyu dalam Red List of Threatened Species (Daftar Merah Spesies yang Terancam).

Secara regulasi, seluruh spesies penyu merupakan satwa dilindungi sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

"Dalam konservasi penyu di Pantai Sodong ini, kami bukan hanya memberikan bantuan fisik, namun lebih jauh dari itu Pertamina dan Kelompok Konservasi Penyu Nagaraja Cilacap ingin pula membangun kesadaran warga dalam menjaga ekosistem dan habitat Penyu Lekang ini,” ujar Anna lagi.

Sejak April hingga Agustus 2020, Kelompok Konservasi Penyu Nagaraja Cilacap Bersama Pertamina berhasil menetaskan 133 tukik untuk kemudian dilepasliarkan ketika berumur dua minggu.