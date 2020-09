Agar Sambungan Internet Tetap Lancar, Hal Ini Jangan Pernah Dilupakan!

PIKIRAN RAKYAT – Bagi para pelajar maupun orang kantoran, bisa dibayangkan bila tiada internet masa kini, apa yang terjadi?

Apalagi sejak munculnya pandemi Covid-19 Maret 2020 lalu di Indonesia, sambungan komunikasi via internet menjadi vital.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menyatakan adanya pergeseran penggunaan internet di kawasan perkotaan akibat pandemi Covid-19.

"Dalam masa pandemi Covid-19 ada perubahan atau pergeseran konfigurasi pemanfaatan atau penggunaan internet. Sebelumnya konfigurasi pemanfaatan internet itu berada di kantor, kampus, sekolah dan tempat publik.

Namun, saat ini konfigurasi penggunaan internet bergeser ke perumahan, tempat tinggal, dan pemukiman," tutur Menteri Johnny saat memberikan keynote opening remarks dalam Global Online Startup Weekend Covid-19 Indonesia dari Jakarta melalui konferensi video, Jumat 24 April 2020.

Tidak heran, seperti diberitakan Pikiran Rakyat.com, menurut Dosen yang juga Ketua Program Studi Manajemen Informatika Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Irfan Dwiguna Sumitra, dalam seminar daring "The 3rd International Conference of Informatics, Engineering, Science and Technology", Kamis 11 Juni 2020, penggunaan beberapa aplikasi daring meningkat, seperti aplikasi jual beli daring dan pembayaran daring.

Penggunaan jual beli daring meningkat 73 persen, sedangkan pembayaran daring meningkat 65 persen. Meski begitu, sambungan internet tidak akan berfungsi maksimal bila pasokan listriknya tidak mumpuni.