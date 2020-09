Bikin Jantungan, Dolar AS Agresif Tarik Rupiah ke Level Rp15.000

PIKIRAN RAKYAT - Kurs rupiah semakin terjepit oleh 'buas'-nya dolar Amerika Serikat (AS).

Keagresifan dolar AS terus menarik rupiah mendekati level Rp15.000.

Siang ini, Jumat 11 September 2020, pergerakan rupiah di pasar spot juga tercatat sempat berada di atas level Rp14.900 per dolar AS.

Bergerak memerah sepanjang hari, sang Garuda tumbang hingga ke level terdalam di angka Rp14.901 per dolar AS.



Tak punya banyak senjata, sampai dengan pukul 14.20 WIB rupiah masih tertahan di zona merah dengan koreksi -0,21% ke level Rp14.861 per dolar AS.

Sebagaimana diberitakan Wartaekonomi.co.id dalam artikel, "Jeblok Gak Kira-Kira! Rupiah Udah Tembus Rp14.960 Per Dolar AS", rupiah juga tertekan di hadapan dolar Australia (-0,55 persen), euro (-0,41 persen), dan poundsterling (-0,37 persen).

Performa rupiah di tingkat regional juga tak begitu baik. Hanya unggul terhadap baht (0,15 persen), rupiah menempati posisi sebagai mata uang terbawah se-Asia.

Dengan kata lain, rupiah ambruk di hadapan dolar Singapura (-0,37 persen), ringgit (-0,31 persen), won (-0,24 persen), dolar Taiwan (-0,18 persen), yuan (-0,14 persen), yen (-0,11 persen), dan dolar Hong Kong (-0,10persen).***(Lestari Ningsih/Wartaekonomi.co.id)