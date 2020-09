Pertamina Gandeng Deretan Artis untuk Pasarkan Produk UMKM di SMEXPO 2020

View this post on Instagram

Sobat! ⁣ Saatnya warnai harimu menjadi lebih indah dan menyenangkan dengan ikutan keseruan Pertamina SMEXPO 2020. ⁣ Pameran Virtual terbesar di Indonesia loh!⁣ ⁣ Menghadirkan ratusan UMKM Mitra Binaan Pertamina dan beragam produk mulai dari Busana, Makanan, Kriya, Furnitur dan Agrobisnis yang dapat kamu beli loh!⁣ ⁣ Eh, gak sampe di situ aja Sobat!⁣ ⁣ Ada HIVI, Andien dan Maliq D'essentials yang akan menghibur kita semua selama acara.⁣ ⁣ Yuk! Ikutan acaranya. Daftar dan kunjungi pertaminasmexpo.com tanggal 9-11 September 2020 Jangan ketinggalan, ya Sobat! ⁣ #PertaminaSMEXPO2020⁣ #DigitalisasiUsahaKecil⁣ #bikinbanggaindonesia

