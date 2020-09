Tak Jauh dari Kemarin, Kamis Pagi Rupiah Masih Memerah pada Level Rp14.776 per Dolar AS

PIKIRAN RAKYAT - Nilai tukar rupiah pada Kamis pagi, 3 September 2020 tidak jauh berbeda dengan kemarin, 2 September 2020.

Pergerakan rupiah terhadap dolar AS sangatlah terbatas, di mana rupiah sempat anjlok ke level Rp14.788 per dolar AS pada pagi hari.

Hingga saat ini, pukul 10.00 WIB, rupiah masih memerah -0,06 persen ke level Rp14.776 per dolar AS.

Di sisi lain, rupiah menguat tipis terhadap dolar Australia (0,15 persen), euro (0,17 persen), dan poundsterling (0,09 persen).

Namun, mayoritas mata uang Asia tengah memposisikan rupiah di bawah tekanan.

Kini, rupiah terdepresiasi di hadapan won (-0,24 persen), yuan (-0,14 persen), ringgit (-0,11 persen), dolar Singapura (-0,06 persen), dolar Hong Kong (-0,05 persen), dan yen (-0,02 persen).

Dikutip dari artikel Wartaekonomi.co.id dengan judul, "Dewan Moneter Beri Sinyal Bahaya, Nilai Tukar Rupiah Ketar-Ketir", pergerakan rupiah yang terbatas ini dipercaya akibat rencana pembentukan lembaga baru bernama Dewan Moneter yang disinyalir akan membahayakan sistem moneter dan keuangan Indonesia.