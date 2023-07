Daftar Mata Uang Terendah di Dunia Versi Open Exchange, Rupiah di Peringkat Berapa?

PIKIRAN RAKYAT - Ada beragam jenis mata uang di dunia. Masyarakat modern menggunakan uang sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Setiap negara punya mata uang sesuai kebijakan yang telah disepakati.

Dolar AS mendominasi setiap aspek keuangan global. Dolar AS memegang peranan penting dalam skema pembayaran internasional dan sering pula digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan mata uang negara lain.

Tak jarang kita mendengar informasi mengenai nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Katakanlah dolar AS menguat terhadap rupiah, maka pemilik uang dolar tersebut akan mendapat lebih banyak rupiah ketika menukarkannya. Sebaliknya, akan menjadi lebih mahal bagi pemegang rupiah ketika menukarkannya menjadi dolar AS. Berikut

Berikut daftar mata uang terendah di dunia berdasarkan data dari Open Exchange, dikutip pada Selasa, 4 Juli 2023.

Baca Juga: Daftar Tanggal Merah Juli 2023, Ada Hari Libur Nasional dan Hari Besar

1. Rial Iran (IRR)

Mata uang terendah di dunia yang pertama ditempati Rial Iran. Uang 1 rial hanya mampu membeli 0,000024 dolar (atau, dengan kata lain, 1 dolar sama dengan 42.300 rial Iran).

Mata uang Iran telah diperas oleh sanksi ekonomi, termasuk yang diberlakukan kembali oleh AS pada tahun 2018 dan lainnya yang telah berulang kali diberlakukan oleh Uni Eropa. Kerusuhan politik dan tingkat inflasi tahunan yang telah mencapai 40 persen merupakan faktor tambahan yang berkontribusi terhadap melemahnya mata uang dan ekonomi di Iran.

2. Dong Vietnam (VND)

Mata uang Dong Vietnam adalah yang terlemah selanjutnya. Uang 1 dong hanya dapat membeli 0,000043 dolar (atau 1 dolar sama dengan 23.485 dong Vietnam).