Daftar Pinjol Ilegal Juli 2023

PIKIRAN RAKYAT - Pinjaman online menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin meminjam uang dengan cara yang mudah. Namun, adanya kemudahan tersebut juga perlu diwaspadai.

Banyak aplikasi pinjol yang berseliweran di media sosial. Mereka menawarkan syarat mudah untuk meminjam uang yaitu hanya dengan foto diri, foto KTP, dan fotto selfie dengan KTP.

Pasalnya, kemudahan meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan maupun gaya hidup berpotensi membuat candu. Apalagi, tidak semua pinjaman online (pinjol) merupakan resmi.

Banyak kasus orang-orang yang terlibat dengan pinjol kemudian berurusan dengan polisi. Tidak hanya itu, ada beberapa di antara mereka yang frustrasi hingga bunuh diri.

Perlu kewaspadaan dalam memilih pinjol resmi. Masyarakat juga harus berhati-hati dalam meminjam uang kepada pinjol.

Dari sekian banyak pinjol yang beredar, tidak semuanya legal. Ada beberapa yang ilegal.

Berikut daftar pinjol ilegal 2023:

1. Dana Pinjam Randoric

2. Dana Pinjam

3. Tunai Harian Lite

4. Tunai Cair (dahuku Tunai Cair – Pinjaman Kredit)

5. Rupiah Now – Pinjaman Online

6. DanaRupiah – Pinjaman cepat (pencatutan)

7. Sumber Solusi Terdepan – Cepat (dahulu Dewa Penolong – Pinjaman easy)

8. 24 Cash White Masai

9. 24 Cash Elson

10. eKredit

11. H Dompet

12. Saku Aku- Pinjaman uang tunai tanpa jaminan cepat

13. Gold Peach

14. Duit Pintar- Pinjol Uang Aman

15. Dewa Penolong Pinjaman Helper

16. Kredit Digital – Uang Kilat

17. Dewa Penolong Pinjaman Tips

18. Dewa Penolong Pinjaman-Clue

19. Duit Pintar Pinjol Uang Aman

20. Dana Darurat – Pinjaman Kredit

21. Pinjaman cepat

22. Abadi Dana – dompet

23. Go Tunai – Pinjaman Uang Aman & Mudah

24. Conston Dana- Pinjaman Online

25. Go Tunai – Pinjaman dana darurat

26. LuckyDompet

27. Tunai Pinjaman – KTA Online

28. Dana Cicil Online – Pinjam Cepat

29. ProLoan

30. Tunai Kilat – Pinjaman Cepat (dahulu Tunai Kilat- Pinjaman Tunai)

31. Tunai Kilat – Selamat Cash

32. Cair Kilat – Pinjaman Online

33. Rupiah Kilat – Pinjaman Online

34. Dana Mutiara – Pinjaman Uang

35. KSP Modus

36. KSP Kregit

37. Ant Pinjaman

38. Asatku

39. Bantu kamu

40. Cash Str – Pinjaman Uang Online Tanpa Agunan (dahulu Cash STR)

41. Dana Ajaib

42. Sumber Tunai

43. Cangkir Emas

44. Dana Bersama

45. Pinjaman Segar Bugar

46. Butuh Uang – Pinjaman Dana KTA (dahulu Butuh Uang – Pinjam Uang Tunai Mudah/ Butuh Uang – Pinjam Uang Tunai)

47. Pinjaman Cepat Mars

48. Good Dana – info Uang Tunai

49. DanaFull – Pinjaman Online

50. Pinjaman Online Mega

51. Palm Cash

52. Monkey Cash Loan

53. Uang Mudah – KTA 24jam

54. GetTunai- Pinjaman Uang Tunai Rupiah

55. Pinjaman Tunai Pribadi Terbang

56. NewerDompet

57. Dompet Super

58. Kelapa- Pinjaman Angsuran

59. Wadah Pinjaman

60. Dana Cash – Pinjaman Online Te (dahulu Dana Cash – Pinjaman Online Termudah dan Teraman)

61. DANAKAMI – Mudahnya Ajuin Dana Cepat Cair diSini

62. Pinjaman Dana – Pinjaman Dana Kita

63. Cash Pro – Pinjaman Wow

64. Danaku

65. Dompet Dana- Pinjaman Tunai Cepat

66. Dompet Dana

67. E- Kredit

68. Fast Loan

69. Luck

70. Hua Hua loan

71. Dana Go – Pinjaman Uang Online

72. GO Cash – Dana Cepat, Usaha Lancar

73. Hua uang

74. DanaCair – Pinjaman Online

75. Uang Runtuh

76. DanaKu Pinjaman Online Clue

77. Pinjaman KTA Tanpa Kartu Kredit

78. Teman Uang – Pinjaman Dana Teman

79. Beruang Finance – Pinjam Uang

80. Kreditin Pinjaman Cair Guide

81. LoanDurian – Cash Loans, Fast & Easy Personal Loan

82. Masuk Dompet – Pinjaman Cepat

83. KSP BSI

84. Kredit Kita – Pinjaman Uang Tunai Dana Rupiah Cash

85. AkuKaya