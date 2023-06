Bukukan Kinerja Terbaik, Sunarso Raih The Best CEO, BRI Borong 9 International Awards dari FinanceAsia

PIKIRAN RAKYAT - Majalah ekonomi dan keuangan terkemuka di Asia Pasifik menggelar malam penganugerahan FinanceAsia Awards 2023 di Hong Kong (28/06). Dalam acara tersebut, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berjaya dengan menyabet 9 penghargaanyang terbagi dalam 2 kategori besar, yakni Best Companies in Asia dan FinanceAsia Awards. Hadir dalam acara tersebut Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu danDirektur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto.

Untuk kategori Best Companies in Asia - Indonesia, BRI mendapatkan 8 penghargaan diantaranya Best CEO, Best CFO, Best Financial Company, Best ESG (Environmental, Social & Governance), Best DEI (Diversity, Equity, and Inclusion), Best Investor Relations, Best-Large Cap Company, dan Best Managed Company.

Atas 8 kategori tersebut BRI mendapatkan predikat Gold, atauperingkat tertinggi dibandingkan dengan pesaing. Dalam kategoriini, penilaian dilakukan kepada perusahaan dari berbagai sektordengan sistem wawancara dan survei kepada investor, serta analisberdasarkan kinerja perusahaan dalam kurung waktu 12 bulan kebelakang. Penilaian tersebut menunjukkan keberanian BRI untukdinilai dan di-assess oleh berbagai pihak eksternal yang independen, bonafit dan kredibel.

Direktur Utama BRI Sunarso

Sementara itu, untuk kategori FinanceAsia Awards, BRI mendapatkan penghargaan Most Progressive DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) – domestic. Penghargaan FinanceAsia Awards sendiridikhususkan kepada perusahaan yang bergerak di sektor keuanganIndonesia.

Direktur Utama BRI Sunarso yang hadir dalam acara tersebutmengungkapkan bahwa keberhasilan BRI dalam memperolehpenghargaan dari FinanceAsia merupakan cerminan apresiasi duniainternasional atas keberhasilan BRI mencatatkan kinerja positifsecara berkelanjutan.

Dari sisi kinerja, hingga akhir Kuartal I tahun 2023 BRI mampumencatatkan laba secara konsolidasian (BRI Group) sebesarRp15,56 triliun atau tumbuh 27,37% year on year (yoy). Adapun asset BRI Group tumbuh 10,46% yoy menjadi Rp1.822,97 triliun.

Dari sisi penyaluran kredit, seluruh segmen kredit BRI tercatattumbuh positif, dengan pendorong utama di segmen mikro yang tumbuh 11,18%, sehingga total kredit dan pembiayaan BRI Group menjadi sebesar Rp1.180,12 triliun dan khusus untuk segmenUMKM porsinya telah mencapai 83,86% dibanding dengan total kredit BRI atau setara dengan Rp989,64 triliun.