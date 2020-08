Genjot Pelatihan Kewirausahaan untuk Tingkatkan Status Sosial Ekonomi Rakyat

PIKIRAN RAKYAT - Data Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2018, sektor ekonomi kreatif berkontribusi sebesar Rp1.105 trilun bagi produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Dengan demikian, sektor ini sejatinya dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena dapat dilakukan siapa pun dengan modal terbatas.

"Salah satu cara untuk mendukung ekonomi kreatif yaitu melalui berbagai inisiatif pengembangan serta pemberdayaan pelaku UMKM agar dapat meningkatkan kemampuan dan meraih peluang usaha sehingga potensi yang dimiliki bisa berkembang," kata General Manager Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia (Inotek) Ivi Anggeraeni di Jakarta, Senin 17 Agustus 2020.

"Kami yang merupakan inkubator bisnis terus mengambil peran aktif berkontribusi pada pembangunan UMKM nasional berbasis ekonomi Kreatif, di antaranya menginisiasi program Start It Up dengan tema 'A Path to Accelerate Micropreneurs'," kata Ivi.

Dijelaskan, inisiatif peningkatan kapastian dan kapabilitas UMKM melalui pendampingan dan pelatihan kewirausahaan sebagai upaya meningkatkan status sosial ekonomi telah dilakukan mendapat dukungan dari PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna). Ini melalui payung program keberlanjutan Sampoerna untuk Indonesia.

Melalui inisiatif pemberdayaan tersebut, Inotek dan Sampoerna, berharap dapat memberi semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing para pelaku UMKM seperti telah dilakukan pada di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur.

Ivi memahami, dengan adanya tantangan yang dihadapi para UMKM, terutama dalam hal pengembangan usaha, maka dilakukan pendekatan inovatif dan terstruktur dalam menjalankan program pendampingan UMKM Start It Up ini.

Ivi juga mengatakan sejak Januari 2020, Start It Up telah menjalankan berbagai pelatihan dan program pemberdayaan bagi lebih dari lima ratus UMKM. Mulai dari pemetaan bidang usaha, sosialisasi, talkshow, workshop, pendampingan, mentoring, coaching, perluasan pasar, business matching, business corner, dan demo day.