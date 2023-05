Mari Tinjau Strategi Bisnis yang Paling Efektif, Simak E-commerce No. 1 Andalan Penjual dan Pembeli

PIKIRAN RAKYAT - Industri digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah berdampak terhadap perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Kemajuan teknologi yang beragam telah memberikan kemudahan yang signifikan terutama dalam perilaku belanja online masyarakat.

Oleh karena itu, belanja online tak terelakkan lagi telah menjadi solusi utama bagi banyak orang untuk memenuhi kebutuhan secara praktis dan fleksibel yang tidak dapat diabaikan.

Baru-baru ini, para pemain e-commerce baru saja melalui momen Ramadan 2023 yang menjadi salah satu momen penting, dimana tingginya antusiasme dan aktivitas berbelanja online masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil riset Snapcart yang bertajuk ‘Tren Perilaku Belanja Online Jelang Ramadan 2023’ sebanyak 98% responden tertarik untuk berbelanja online guna memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan.

Tingginya antusiasme tersebut, tak heran jika momentum Ramadan dimanfaatkan oleh para pemain e-commerce untuk berlomba dengan menyediakan sejumlah promosi serta terobosan baru guna menarik minat pengguna. Survei Snapcart itu juga mengungkapkan Shopee menduduki peringkat pertama sebagai e-commerce yang paling sering digunakan untuk berbelanja persiapan dan kebutuhan selama bulan Ramadan (65%). Posisi kedua ditempati Tokopedia (21%), diikuti oleh TikTok Shop (7%) dan Lazada (5%). Hal ini didukung dengan hasil survei bahwa 64% responden memilih Shopee sebagai e-commerce yang menawarkan promo Ramadan terbesar, jauh melampaui Tokopedia (20%), TikTok Shop (7%) dan Lazada (6%).

Survei lain juga mengungkapkan Shopee menduduki peringkat pertama pada salah satu indikator utama yang dapat menggambarkan persebaran preferensi konsumen dalam memilih platform e-commerce untuk berbelanja online pada 3 bulan terakhir menjelang momen Ramadan.

Berdasarkan indikator Brand Use Most Often (BUMO) atau merek yang paling sering digunakan, 61% responden memilih Shopee, disusul dengan Tokopedia (22%), TikTok Shop (9%) dan Lazada (7%).

Riset yang sama juga memaparkan faktor pertimbangan responden dalam memilih platform e-commerce untuk berbelanja online selama bulan Ramadan. Adapun persebarannya yakni Gratis Ongkir (71%),Menyediakan Metode Pembayaran COD (37%), Program Ramadan yang Menarik (36%) dan Keseruan Livestream dengan Penjual (16%).

Seperti diketahui, promo atau program seru menjadi daya tarik sejak dulu saat ini kecenderungan mulai bergerak pada fitur-fitur interaktif. Yang membuat menarik, selain promo atau program seru yang memang sudah menjadi daya tarik sejak dulu, saat ini kecenderungan mulai bergerak pada fitur-fitur interaktif.