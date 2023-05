Top Up ShopeePay Pakai DIGI by bank bjb, Dapatkan Hadiah Jutaan Rupiah!

PIKIRAN RAKYAT - Tahun ini, bank bjb kembali meghadirkan berbagai promo menarik yang segudang keuntungan bagi nasabah. Di antaranya adalah promo racing top up ShopeePay dengan hadiah total belasan juta rupiah.

Promo racing top up ShopeePay berlaku bagi seluruh nasabag bank bjb yang menggunakan layanan DIGI by bank bjb. Caranya mudah, nasabah dapat melakukan top up ShopeePay melalui DIGI sebanyak-banyaknya selama periode promo berlangsung, yakni 19 April 2023 hingga 19 Juli 2023.

Nantinya, bank bjb akan memilih 10 pemenang dengan frekuensi top-up tertinggi. Minimal frekuensi top-up adalah 30 transaksi selama periode program.

bank bjb menyediakan total hadiah Rp13.750.000 untuk 10 orang pemenang yang memiliki frekuensi top-up ShopeePay tertinggi melalui DIGI by bank bjb.

Baca Juga: Pengamat Ungkap Kunci Atasi Kemacetan di Jakarta

Nasabah yang terpilih akan mendapat hadiah berupa uang tunai yang akan dikirimkan ke rekening bank bjb yang terdaftar DIGI by bank bjb. Proses transfer akan dilakukan maksimal 14 hari kerja.

Penarikan data akan dilakukan setelah program promo berakhir. Pengumuman pemenang akan diinformasikan melalui media sosial bank bjb dan website bank bjb.

Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat mengunjungi https://bankbjb.co.id/promo/racing-top-up-shopeepay. Tunggu apa lagi? Yuk segera top up ShopeePay Anda lewat DIGI by bank bjb sebanyak-banyaknya! ***