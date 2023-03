Dampak Silicon Valley Bank Kolaps, Startup Terancam Tak Bisa Cairkan Uang

PIKIRAN RAKYAT – Kolapsnya Silicon Valley Bank (SVB) berdampak signifikan pada sejumlah startup dan media online seperti Vox Media, Roku, dan Etsy. Sistem payroll atau penggajian di sejumlah startup dan media online terancam tertunda usai SVB ditutup pada Jumat, 10 Maret 2023 yang lalu.

Korporasi Penjamin Simpanan Federal (FDIZ) menyita sekira USD 209 miliar atau sekira Rp3.240 triliun aset Silicon Valley Bank dan menutup paksa operasional bank terbesar ke-16 di Amerika Serikat itu. Kolapsnya bank tersebut menjadi yang terbesar sejak krisis finansial pada 2018 lalu.

"Semua deposan yang diasuransikan akan memiliki akses penuh ke simpanan yang diasuransikan paling lambat Senin pagi, 13 Maret 2023,” kata FDIC dalam sebuah pernyataan.

“FDIC akan membayar dividen di muka kepada deposan yang tidak diasuransikan dalam minggu depan,” sebut pernyataan itu mengimbuhkan.

Berikut adalah laporan masing-masing startup dan media online sudah terkait kolapsnya Silicon Valley Bank.

Vox Media

Mengutip Daily Beast, Vox Media, perusahaan yang menerbitkan harian New York, The Verge, dan Group Nine Media, dilaporkan memiliki sejumlah besar dana yang disimpan di Silicon Valley Bank.

Kartu kredit perusahaan yang juga diterbitkan oleh SVB dilaporkan sudah tidak dapat diakses. Kendati demikian, Vox Media mengatakan, perusahaan tidak akan menghadapi gangguan apa pun dalam waktu dekat, termasuk soal penggajian.

Roku

Roku adalah perusahaan yang menjual perangkat streaming dan merilis konten orisinal dikabarkan memiliki sekira 1,9 miliar dolar AS. Hal tersebut berarti SVB menahan sekira 26 persen aset perusahaan.