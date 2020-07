Sentuh Nilai Tertinggi Sepanjang Sejarah, Harga Emas Antam Rp1.022.00 per Gram pada Selasa 28 Juli

PIKIRAN RAKYAT - Sentuh tingkat tertinggi sepanjang sejarah, harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pada Selasa 28 Juli 2020, menembus level baru Rp1.022.000 per gram.

Harga ini naik Rp25.000 dari harga perdagangan Senin 27 Juli 2020 sebesar Rp997.000 per gram. Harga emas Rp1.022.000 per gram merupakan catatan harga yang tertinggi sepanjang sejarah.

Sementara, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga naik Rp23.000 dan berada di kisaran Rp919.000 per gram.

Kenaikan harga emas di dalam negeri menyusul melonjaknya harga emas di pasar internasional yang mencapai rekor baru 1.931 dolar AS per ounce, atau tertinggi sepanjang 7 tahun terakhir.

Kontrak harga emas untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, menembus level psikologis 1.900 dolar AS, melonjak 33,5 dolar AS atau 1,77 persen, yang ditutup pada 1.931 dolar AS per ounce pada Senin 27 Juli 2020.

Kenaikan harga emas ketika investor mencari perlindungan dari kemungkinan terpukulnya ekonomi global yang sedang dilanda pandemi dari peningkatan pertikaian AS-China, yang menghantam dolar ke tingkat terendah dalam dua tahun.

"Dolar kehilangan daya tarik safe-haven dan Anda akan terus melihat lonjakan emas karena dolar jatuh," kata analis asar senior OANDA, Edward Moya, seperti dikutip dari Reuters.