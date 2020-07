Buntut Dugaan Kerugian Investasi Jouska dan Penghentian Usaha, ‘Minjou’ Pamit

PIKIRAN RAKYAT - Perusahaan penasihat keuangan PT Jouska Finansial Indonesia menyatakan pamit dari segala kegiatan usaha, menyusul adanya pengusutan dari Satgas Waspada Investasi.

Hal ini berlangsung setelah nama Jouska mencuat di media sosial, dengan sejumlah nasabah mengklaim mengalami kerugian investasi hingga kehilangan uang puluhan juta rupiah.

“Jouska Indonesia menghentikan seluruh kegiatan usaha untuk sementara waktu.” Demikian salah satu poin yang tertera pada gambar yang diunggah di akun Instagram resmi @jouska_id, Jumat, 24 Juli 2020 malam.

Gambar dengan bubuhan rangkaian kalimat itu, diberi caption bernada pamit, “Sorry and see you later”.

Minjou, sebutan admin akun media sosial Jouska pun menyatakan pamit melalui unggahan itu.

Tangkapan layar unggahan Jouska terkait penghentian usaha.

Agar semua proses ini dapat berjalan dengan baik guna meminimalisir perdebatan publik yang tidak kondusif, maka website dan akun media sosial Jouska Indonesia akan ditutup oleh Satgas Waspada Investasi hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Disampaikan juga, Informasi mengenai keluhan dapat disampaikan melalui form online https://formkeluhanjouska.paperform.co dengan batas penyampaian laporan hingga 31 Juli 2020.