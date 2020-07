Terpengaruh Uji Klinis Vaksin Covid-19 Tiongkok, Rupiah Hari Ini Menguat

PIKIRAN RAKYAT - Kemajuan penemuan vaksin Covid-19 dari Tiongkok dan Inggris turut memberi sentimen positif terhadap pergerakan nilai tukar atau kurs Rupiah hari ini, Rabu, 22 Juli 2020.

Pengamat memandang, vaksin yang diproduksi oleh AstraZaneca bekerja sama dengan Oxford University.

Hasil uji coba menunjukkan bahwa imun tubuh responden bekerja dengan baik tanpa efek samping yang signifikan.

Kedua adalah vaksin buatan CanSiono Biologics dan divisi riset militer Tiongkok. Dari 508 orang relawan yang diuji coba, sebagian besar membuahkan hasil positif.

Imun tubuh meningkat dan tidak ada efek samping yang berlebihan.



Ketiga adalah kolaborasi BioNTech dan Pfizer yang melakukan uji coba terhadap vaksin yang menggunakan Ribonucleic Acid (RNA).

Vaksin mendorong sel untuk membuat protein yang menyerupai bentuk luar virus corona.

Selain terdampak positif penemuan vaksin, Rupiah hari ini menguat dipicu stimulus ekonomi Uni Eropa.

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta ditutup menguat 91 poin atau 0,62 persen menjadi Rp14.650 per dolar AS, dari sebelumnya Rp14.741 per dolar AS.