Harga Emas Hari Ini 21 Februari 2023, Antam Naik Rp3.000 per Gram

PIKIRAN RAKYAT – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Persero atau Antam dibuka naik Rp3.000 per gram ke posisi Rp1.023.000 per gram pada Selasa, 21 Februari 2023. Sebelumnya, pada 20 Februari 2023, harga emas dibuka pada posisi Rp1.020.000 per gram.

Harga buyback atau beli kembali emas batangan oleh Antam juga naik Rp3.000 per gram ke posisi Rp908.000 per gram dari sebelumnya Rp905.000 per gram pada perdangan Senin, 20 Februari 2023.

Jika dilihat dari tren satu bulan ke belakang, harga emas batangan Antam pada 21 Januari 2023 tercatat pada posisi Rp1.035.000 per gram dengan harga tertinggi pada 2 Februari 2023 di posisi Rp1.042.000 per gram dan harga terendah pada 4 dan 5 Februari 2023 di posisi Rp1.014.000 per gram.

Adapun setiap transaksi jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 34/PMK.10/2017. Transaksi jual emas batangan akan dikenakan PPh 22 sebesar 3 persen untuk non-NPWP, sementara pemegang NPWP dikenakan potongan 1,5 persen. Adapun transaksi beli dikenakan potongan 0,9 persen untuk non-NPWP dan 0,45 persen untuk pemegang NPWP.

Berikut harga emas bantangan Antam pada perdangan Selasa, 21 Februari 2023.

Harga emas 0.5 gram: Rp561.500 Harga emas 1 gram: Rp1.023.000 Harga emas 2 gram: 1,986,000 Harga emas 3 gram: Rp2.954.000 Harga emas 5 gram: Rp4.890.000 Harga emas 10 gram: Rp9.725.000 Harga emas 25 gram: Rp24.187.000 Harga emas 50 gram: Rp48.295.000 Harga emas 100 gram: Rp96.512.000 Harga emas 250 gram: Rp241.015.000 Harga emas 500 gram: Rp481.820.000 Harga emas 1000 gram: Rp963.600.000

Demikian harga emas batangan Antam per Selasa, 21 Februari 2023.***