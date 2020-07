Indonesia Terima Vaksin Covid-19 dari Tiongkok, Rupiah Bertenaga, Kurs Menguat per Selasa 21 Juli

PIKIRAN RAKYAT - Nilai rupiah per Selasa 21 Juli 2020 pagi bertenaga melawan dolar As.

Pada pukul 09.43 WIB, kurs rupiah menguat 53 poin atau 0,36 persen menjadi Rp14.732 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.785 per dolar AS.

Menguatnya rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi 21 Juli 2020, dipicu diterimanya vaksin Covid-19 untuk diuji coba klinis tahap III oleh Indonesia dari Tiongkok.

Baca Juga: Jelang Hadapi Barcelona di Liga Champions, Gennaro Gattuso Punya Satu Kekhawatiran

Hal ini memicu angin segar akan perkembangan perekonomian dan mengurangi dampak terpuruk akibat Covid-19.

loading...

"Sentimen positif terlihat kembali masuk ke pasar keuangan pagi ini setelah semalam muncul laporan kemajuan penelitian vaksin Covid-19 kerja sama antara perusahaan biofarmasi Eropa Astrazeneca dan Universitas Oxford Inggris.

Di mana vaksin ini mampu memproduksi imunitas dan aman dalam masa pengujiannya," kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Selasa 21 Juli 2020.

Baca Juga: Amanda Manopo Jawab Tanggapan Miring soal Hubungannya dengan Billy Syahputra

Kabar baik tersebut, lanjut Ariston, mengurangi kekhawatiran pasar terhadap terus meningkatnya penularan Covid-19 di dunia yang bisa menghambat pemulihan ekonomi global.