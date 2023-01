BRI Jalin Kerja Sama dengan Oppo Indonesia Perluas Transaksi Digital

PIKIRAN RAKYAT – Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI terus menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai sektor bisnis, salah satunya dengan PT World Innovative Telecommunication yang merupakan pemegang distributor tunggal merk ponsel OPPO di Indonesia. Kerja sama tersebut bertujuan menyediakan layanan keuangan terbaik, termasuk untuk bisnis penjualan smartphone di Indonesia yang menjadi salah hal penting dalam mendukung ekonomi digital saat ini.

Adapun peresmian kerja sama ini ditandai oleh penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Director of Institutional and Wholesale Business BRI Agus Noorsanto dengan Director PT World Innovative Telecommunication Wang Shuchen di Jakarta, 17 Januari 2023.

Selain itu, pada kesempatan yang sama juga ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Dealer Financing dan solusi digital kepada lebih dari 20 ribu dealer OPPO di seluruh Indonesia. Kerja sama ini melibatkan berbagai layanan perbankan yang disediakan oleh BRI bagi OPPO Indonesia dan semua stakeholder dalam ekosistem bisnisnya.

Director of Institutional and Wholesale Business BRI Agus Noorsanto mengatakan, kolaborasi ini akan membantu OPPO Indonesia dan dealer – dealernya untuk mengakses layanan perbankan mulai dari pembiayaan sampai transaksi pembayaran (closed loop ecosystem). “Seluruh pengelolaan transaksi keuangan akan dijalankan secara mudah melalui platform Qlola by BRI,” ujarnya.

Seperti diketahui, Qlola merupakan solusi keuangan digital bagi perusahaan yang terintegrasi dengan satu kali sign on seperti Financial Dashboard, Cash Management, Supply Chain Management, forex, yang juga dilengkapi dengan fungsi multi-language salah satunya Bahasa Mandarin sehingga akan sangat membantu koordinasi internal Oppo dengan kantor pusatnya. Selain itu juga BRI juga memberikan layanan penggunaan mesin EDC & QRIS di dealer-dealer yang memudahkan pembayaran secara cashless.

Sementara itu, Director PT World Innovative Telecommunication Wang Shuchen mengatakan, kolaborasi antara OPPO Indonesia dengan BRI diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan perusahaan. “BRI merupakan bank negara yang memiliki jaringan luas dan tersebar di seluruh Indonesia sampai dengan daerah-daerah terpencil di Indonesia. OPPO Indonesia pun telah melayani pelanggan di seluruh Indonesia. OPPO sendiri masuk ke Indonesia sejak Maret 2013 dan saat ini OPPO berada diperingkat pertama untuk pasar smartphone di Indonesia (market leader),” ungkapnya. Hal tersebut sesuai dengan pasar OPPO di Indonesia yang memiliki dealer-dealer variatif mulai dari kota-kota besar hingga ke kota-kota terpencil.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan dapat membantu percepatan perkembangan teknologi di era digital sehingga seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat mengakses informasi dan internet. Lewat pengalaman BRI dalam menyalurkan kredit dari usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah hingga segmen korporasi didukung jaringan yang sangat luas, keduanya optimistis dapat meningkatkan literasi digital di Indonesia.***